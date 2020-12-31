В Беларуси с 1 января отменяются некоторые льготы по земельному налогу

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года отменяются некоторые льготы по земельному налогу, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства по налогам и сборам.

В частности, отменяются такие льготы, как освобождение опытных полей, используемых для научной деятельности; освобождение земельных участков, предоставляемых для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, а также участков, занятых объектами придорожного сервиса; уменьшение подлежащей уплате суммы земельного налога на сумму земельного налога, исчисленную пропорционально удельному весу выручки, полученной от выполнения работ по строительству (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения, в общем объеме выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Исключено ограничение по периоду использования таких льгот, как освобождение от земельного налога у плательщиков-организаций земельных участков научных организаций и научно-технологических парков.

Предусмотрена новая льгота в отношении земельных участков, предоставленных дачным кооперативам, садоводческим товариществам, а также другим некоммерческим организациям для целей, связанных с коллективным садоводством и огородничеством, в части площадей земельных участков, находящихся в фактическом пользовании льготной категории граждан (инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т.д.). При этом указанная льгота распространяется на отношения, возникшие и до 1 января 2021 года.-0-