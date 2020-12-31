В Беларуси с 1 января повышаются минимальные цены на алкоголь

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предельные минимальные цены на алкогольную продукцию изменяются с 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Так, постановлением от 28 декабря 2020 года №85 предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br74,43 за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена на Br2,5.

Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составит Br5,05, розничная - Br6,68 (рост на 16 и 21 копейку соответственно).

Кроме того, постановлением от 28 декабря 2020 года №86 предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере Br3,09 за 0,7 литра крепостью 18%. Ранее она составляла Br2,99.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.-0-