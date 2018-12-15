В Беларуси с 16 декабря дорожает топливо, кроме 92-го бензина

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС Беларуси с 16 декабря дорожает на 1 копейку, изменение цен не коснется бензина АИ-92-К5-Евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
С 16 декабря на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,54, АИ-98-К5-Евро - Br1,75, ДТ - Br1,54. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется (Br1,43).
За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $71,1. "Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27%, в рублевом - на 37%. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", - отметили в "Белнефтехиме".-0-
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