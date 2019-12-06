6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2006 года ввели около 1,4 тыс. энергоисточников на местных видах топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук.

В Беларуси под местными видами топлива подразумевается в первую очередь древесное и торфяное топливо. "Разумное расширение использования местных видов топлива, сокращение потребления природного газа - часть государственной политики по укреплению энергетической безопасности страны. К примеру, один энергоисточник на таком топливе мощностью около 5 МВт позволяет заместить 3 млн куб.м природного газа ежегодно, а это затраты на теплоснабжение около 1,5 тыс. типовых двухкомнатных квартир. С 2006 года в результате реализации государственных программ по энергосбережению в Беларуси введено около 1,4 тыс. энергоисточников на местных видах топлива. В перспективе их количество будет увеличиваться", - сказал Леонид Полещук.

По итогам 2018 года доля местных видов топлива в системе ЖКХ составила около 41%. "Реализация госпрограммы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы позволит ежегодно замещать не менее 196 млн куб.м импортируемого природного газа на сумму около $30,7 млн и достичь 52-процентной доли местных видов в балансе котельно-печного топлива в системе ЖКХ страны", - отметил замдиректора департамента.

По словам Леонида Полещука, использование местных видов топлива наряду с повышением безопасности энергоснабжения уменьшает зависимость от импорта энергоносителей и обеспечивает снижение себестоимости производства тепловой энергии. На современных энергоисточниках, работающих на древесном топливе, себестоимость производства тепловой энергии как минимум на 20% ниже, чем на теплоисточниках, использующих природный газ.-0-