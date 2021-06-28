28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 29 июня изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,89, АИ-95-К5-Евро - Br1,99, АИ-98-К5-Евро - Br2,21, ДТ - Br1,99.

Как отметили в "Белнефтехиме", с 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило $72,6 за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 9,8%.-0-