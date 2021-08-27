В Беларуси с 30 августа вводится обязательное применение навигационных пломб для автоперевозчиков





Положения документа не применяются в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автотранспортом из Калининградской области (Россия) в Беларусь через территорию Литвы, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.





Порядок применения навигационных устройств (пломб) при осуществлении транзитных автомобильных перевозок грузов через белорусскую территорию определен постановлением правительства от 25 мая 2020 года №311.





Меры по реализации документа возложены на Государственный таможенный комитет.





Постановление вступает в силу с 30 августа 2021 года.-0-

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