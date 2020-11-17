17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь-сентябрь выше соответствующего периода предыдущего года на 15,5%. Рост прибыли от реализации составил 25,3%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,7%. Число убыточных организаций сократилось со 184 на начало 2020 года до 98 на 1 октября благодаря принимаемым мерам по финансовому оздоровлению", - рассказали в пресс-службе.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь-октябрь выросло на 4,6%, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 6,7%. Ни одна из областей не снизила темпы к соответствующему периоду 2019 года. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,7%, животноводства - на 4,5%. В общественном секторе выращено на 5% больше скота и птицы, производство молока выросло на 5,8%.

Что касается продуктов питания, за январь-сентябрь их производство увеличилось на 3,8% за счет мяса и мясопродуктов (рост на 6,1%) и молочных продуктов (на 6%).-0-