В Беларуси сформированы привлекательные условия для инвестирования в разные отрасли - Червяков

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформированы привлекательные условия для инвестирования в разные отрасли. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту", передает корреспондент БЕЛТА.

"Привлечение инвестиций традиционно одна из важнейших задач социально-экономического развития страны. Сегодня в Беларуси сформированы, в том числе на законодательном уровне, привлекательные условия для инвестирования в самые разные отрасли. Есть преференциальные режимы в зависимости от специфики проектов. Это Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", свободные экономические зоны, особая экономическая зона "Бремино-Орша", - сказал Александр Червяков.

С учетом высокой конкуренции за инвестиции в мире Беларусь продолжает совершенствовать национальное инвестиционное законодательство. "Это касается упрощения условий вхождения инвесторов на белорусский рынок, снижения издержек в период реализации проектов, минимизации рисков и повышения защиты прав собственности. Например, планируем внедрить механизм специальных инвестиционных договоров, предусматривающих гарантирование выкупа определенной части продукции. Мы стремимся создать в Беларуси наиболее комфортные условия ведения бизнеса среди стран ЕАЭС", - подчеркнул министр экономики. Проводится работа по заключению новых двусторонних соглашений с Сингапуром, Турцией, Китаем с основным акцентом на защиту инвестиций.

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