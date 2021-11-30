30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сокращается количество малообеспеченных семей. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя корреспонденту БЕЛТА свежие данные об уровне материальной обеспеченности домашних хозяйств.

"Экономика стабильно прирастает: плюс 2,4% за 10 месяцев. Предприятия выстроили действенные стратегии производства и продаж продукции, модифицировали свои финансовые потоки. Это, безусловно, положительно отражается на поступлении налогов в бюджет и динамике зарплат трудовых коллективов", - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, такие благоприятные тенденции, с одной стороны, позволяют людям самим заработать больше, что подтверждается свежей статистикой заработных плат: плюс 2,5% за месяц. А с другой, усиливают возможности государства для более эффективного выполнения своих социальных обязательств, вследствие чего сокращается уровень малообеспеченности населения. "В третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,8 процентных пункта до 4%. Особенно впечатляет динамика в сельской местности: минус 2 процентных пункта. Таким образом, "зарплатные ножницы" постепенно сходятся. То есть уменьшается доля людей с низким уровнем среднедушевого дохода за счет их перехода в более высокую категорию", - подчеркнула заместитель министра экономики.-0-