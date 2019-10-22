22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется Государственный каталог продукции (gskp.by) для дальнейшей интеграции в системы государственных закупок и прослеживаемости на площадке ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Информационный ресурс содержит систематизированные сведения о производимых в республике товарах, технических требованиях к ним, изготовителях. На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 150 тыс. видов продукции около 12 тыс. производителей. Общее руководство и координацию работ по функционированию системы осуществляет Государственный комитет по стандартизации, оператором выступает БелГИСС.

Как отметил директор БелГИСС Александр Скуратов, подходы основаны на описании стандартных свойств, характеристик, заложенных в стандартах, и являются наиболее комплексными. "Информация о продукции является базовой во многих процессах, и сегодня мы уже имеем примеры интеграции gskp.by в прикладную сферу. Запущены совместные пилотные проекты на торговых площадках Национального центра маркетинга и Белорусской универсальной товарной биржи. Планируется, что как только на них будет размещена заявка, классифицированная определенным кодом, веерно всем предприятиям, зарегистрированным в каталоге и выпускающим соответствующую продукцию, будет рассылаться уведомление", - рассказал Александр Скуратов.

На платформе каталога возможно объединение ресурсов Госстандарта, формируется цифровой профиль продукции. Это в первую очередь касается качественных показателей, которых достиг изготовитель: сведений о выданных сертификатах на системы менеджмента, маркировки знаком "Натуральный продукт", сертификатов, достижений в конкурсах в области качества.

"Обновленный Государственный каталог продукции станет инструментом для системного продвижения предприятий Беларуси", - подчеркнул Александр Скуратов.

Преимущества и перспективы внедрения единого каталога продукции белорусского производства обсуждались на семинаре для специалистов в сфере маркетинга, стандартизации, управления качеством, который прошел 17 октября в БелГИСС.-0-