12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут 12 пеллетных производств, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поставлена конкретная задача - в течение трех лет вовлечь в оборот весь имеющийся древесный ресурс. Как показал последний год, наиболее актуален вопрос переработки низкокачественной древесины. Один из путей решения проблемы - строительство пеллетных заводов. На первом этапе определено шесть заводов, но в итоге принято решение удвоить количество производств", - сказал Виталий Дрожжа.

При выборе мест организации пеллетных производств в Минлесхозе учитывали, где деревообработка уже налажена. Рассматривался и опыт стран-соседей. "Мы будем базировать пеллетные заводы там, где у нас есть крупные цеха и надо перерабатывать отходы лесопиления. Мы учитывали и сырьевую зону, наличие больших объемов низкокачественной древесины. Подходили осторожно, мониторили ситуацию в целом, смотрели на перспективы, в том числе на активность со стороны бизнеса. Планируем, что в каждой области будет располагаться по два завода", - отметил министр.

Первые шесть пеллетных заводов планируется ввести в эксплуатацию до июня 2020 года, вторые шесть - в 2021 году. "Мощность этих 12 производств позволит нам перерабатывать около 1 млн куб.м сырья, в том числе отходов лесопиления", - добавил Виталий Дрожжа.-0-