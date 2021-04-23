В Беларуси создается информационная система в области ветеринарии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке создания и использования информационной системы в области ветеринарии, ее взаимодействия с иными информационными системами. Это предусмотрено постановлением Совмина от 22 апреля 2021 года №232, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Цель создания данной системы - обеспечение организационных, социально-экономических процессов, создающих условия для формирования и использования государственных информационных ресурсов, которые нужны для деятельности ветеринарной службы, реализации информационных отношений, оптимизации и автоматизации ее работы.

Обеспечивать ее функционирование уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Владелец и оператор системы - госучреждение "Центр информационных систем в животноводстве".

В качестве пользователей системы определены государственная ветеринарная служба, юр- и физлица, в том числе ИП, являющиеся субъектами отношений в области ветеринарной деятельности, а также иные госорганы и организации в соответствии с их компетенцией, в том числе госорганы иностранных государств.

Основные функции системы - информационное обеспечение субъектов отношений в области ветеринарной деятельности, обеспечение взаимодействия с госорганами иностранных государств в данной области.

В состав системы включен ряд государственных информационных ресурсов, в том числе реестры ветеринарных документов, разрешений на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, а также журналы их регистрации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-