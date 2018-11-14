В Беларуси создается стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2025 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2025 года, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время парламентских слушаний на тему правовых и практических аспектов улучшения инвестиционного климата в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время совместно с экспертами Всемирного банка работаем над проектом стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в страну до 2025 года. В ней определяются направления и меры по улучшению инвестиционного и делового климата, осуществляется оценка регуляторных и административных барьеров, препятствующих привлечению инвестиций", - сказал Александр Турчин.

Положительную динамику развития инвестиционного климата и либерализации бизнес-процессов подтверждает успешная работа в Беларуси крупных иностранных инвесторов. "На подходе ряд новых проектов. Уверен, что эта системная работа будет продолжаться спокойно, выверенно", - подчеркнул первый вице-премьер.

Выработанные по результатам парламентских слушаний рекомендации по улучшению инвестиционного климата будут детально изучены и учтены правительством при корректировке соответствующей нормативно-правовой базы.-0-