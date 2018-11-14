В Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования - Турчин

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования, отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время парламентских слушаний на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования. Инвестор может рассчитывать на политическую и социальную стабильность, отсутствие каких-либо потрясений. В свою очередь Беларусь рассматривает иностранные инвестиции как дополнительный источник финансовых ресурсов страны для обновления и расширения основного капитала. Инвестиционное законодательство республики построено на мировых принципах, оно гарантирует все права инвестора, не разделяет инвесторов на внутренних и внешних, допускает применение британского и любого другого права и арбитража", - сказал Александр Турчин.
В Беларуси действует закон "Об инвестициях", разработанный при участии Международной финансовой корпорации. "Мы подписали более 60 международных соглашений о поощрении и защите инвестиций. Беларусь - полноправный член Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций. Все это гарантирует защиту инвестора и страхование рисков по принятым международным стандартам. Практически вся территория нашей страны - это совокупность преференциальных режимов, по которым инвесторам предоставляются налоговые, таможенные льготы и иные преимущества для успешной реализации проектов. Это режимы в свободных экономических зонах, в средних и малых городских поселениях, в сельской местности, в "Великом камне" и Парке высоких технологий, парке "Августовский канал", - заявил первый вице-премьер.
Работа по совершенствованию делового и инвестиционного климата в Беларуси проводится на системной основе. "Недавно правительством была принята новая программа деятельности до 2020 года. В ней вопрос совершенствования инвестиционного климата закреплен в качестве одного из приоритетов экономической политики ближайшего времени. Поставлена амбициозная задача создания в Беларуси лучших в ЕАЭС условий для привлечения инвестиций, определены механизмы ее решения", - отметил Александр Турчин.
Также основными задачами являются совершенствование механизма действенных гарантий иностранным инвесторам и раскрепощение деловой инициативы внутри страны. "В этом направлении работаем совместно с Палатой представителей Национального собрания по законопроекту о корректировке закона "Об инвестициях", что позволит обеспечить совершенствование норм, касающихся гарантий защиты прав инвесторов. Выработаны предложения по совершенствованию условий инвестиционной деятельности и повышению эффективности взаимодействия госорганов с инвесторами, которые легли в основу проекта Декрета Президента, который предполагает корректировку Декрета №10. Это позволит снизить нагрузку на инвесторов в период реализации инвестиционного проекта. Создаваемое прозрачное и предсказуемое законодательство станет для инвесторов и бизнеса гарантом стабильности работы на нашем рынке", - подчеркнул первый вице-премьер.-0-
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