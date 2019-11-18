В Беларуси созданы условия для добровольной сертификации органической продукции - Госстандарт

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы условия для проведения добровольной сертификации органической продукции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта, комментируя меры по реализации закона "О производстве и обращении органической продукции", который вступил в силу 18 ноября.

Предприниматель или физлицо могут заявить о том, что их продукция является органической, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получив право маркировать его знаком "Органический продукт".

Сейчас в качестве органа по сертификации органической продукции и процессов ее производства аккредитован Научно-практический центр по продовольствию НАН Беларуси. Завершаются работы по аккредитации Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ). Одним из обязательных требований к органам по сертификации является наличие у них аккредитованной испытательной лаборатории, обладающей парком современного инструментального оборудования по контролю широкого спектра веществ - химических загрязнителей, в первую очередь пестицидов.

С учетом того, что в стране пока отсутствует опыт сертификации органической продукции и процессов ее производства, разработаны и приняты временные методические рекомендации по проведению добровольной сертификации. При их подготовке изучались международное и европейское законодательство и опыт в этой области, а также РФ, Казахстана, Украины, других стран.

Процесс сертификации включает следующие этапы: подачу и рассмотрение заявки и комплекта прилагаемых документов, анализ состояния производства, отбор образцов продукции и их испытания. В номенклатуру контролируемых показателей в обязательном порядке включается содержание остатков пестицидов. Сертификат при положительных результатах будет выдаваться на 5 лет с последующей ежегодной плановой периодической оценкой.

Временные методические рекомендации по добровольной сертификации будут применяться до конца 2020 года. В будущем специалисты отработают специфические подходы к добровольной сертификации органической продукции и процессов ее производства.

"Применение указанных требований и подходов направлено на то, чтобы обеспечить потребителю уверенность в том, что сертифицированная продукция действительно является органической", - подчеркнули в Госстандарте.

В комитете отметили, что пока в стране отсутствуют товары со знаком "Органический продукт". Вместе с тем отечественные организации уже обращаются за разъяснениями по добровольной сертификации, проявляя интерес к этой работе.-0-