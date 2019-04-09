В Беларуси созданы условия для успешной цифровой трансформации экономики - Шульган

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" призван продемонстрировать передовые цифровые технологии и будет способствовать их более широкому распространению, заявил сегодня на открытии выставки министр связи и информатизации Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Константина Шульгана, в Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики. Формат форума проработан с учетом поставленных Президентом и правительством приоритетных задач по развитию сферы. На выставке наряду со стендами ведущих белорусских и зарубежных телекоммуникационных и IT-компаний, инновационных стартап-проектов представлены коллективные отраслевые стенды, а также национальная экспозиция Азербайджана.
"Основная цель форума - содействие эффективной цифровой трансформации экономики и системы государственного управления. "ТИБО" наглядно демонстрирует эффективное применение информационных технологий в различных сферах деятельности", - отметил Константин Шульган.
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