В Беларуси созданы условия для успешной цифровой трансформации экономики - Шульган

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" призван продемонстрировать передовые цифровые технологии и будет способствовать их более широкому распространению, заявил сегодня на открытии выставки министр связи и информатизации Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Константина Шульгана, в Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики. Формат форума проработан с учетом поставленных Президентом и правительством приоритетных задач по развитию сферы. На выставке наряду со стендами ведущих белорусских и зарубежных телекоммуникационных и IT-компаний, инновационных стартап-проектов представлены коллективные отраслевые стенды, а также национальная экспозиция Азербайджана.

"Основная цель форума - содействие эффективной цифровой трансформации экономики и системы государственного управления. "ТИБО" наглядно демонстрирует эффективное применение информационных технологий в различных сферах деятельности", - отметил Константин Шульган.

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Минсвязи Беларуси и Министерство сообщения Латвии будут развивать сотрудничество Подписи под документом поставили министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис во время XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО".

Межоператорский сервис по упрощенной авторизации в интернете представлен на "ТИБО" Пользователи при помощи специальной кнопки смогут в один клик проходить авторизацию на сайтах - по аналогии с регистрацией через социальные сети.