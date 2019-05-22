В Беларуси стартовал конкурс бизнес-идей по развитию МСП в 12 пилотных районах проекта ПРООН

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс бизнес-идей в рамках проекта международной технической помощи по поддержке экономического развития на местном уровне стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Конкурс проводится для определения концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории двенадцати пилотных районов проекта: Браславском и Оршанском (Витебская область), Быховском и Хотимском (Могилевская область), Брагинском, Хойникском и Жлобинском (Гомельская область), Кобринском и Березовском (Брестская область), Лидском (Гродненская область), Молодечненском и Борисовском (Минская область). Принять участие в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, которые готовы в дальнейшем реализовать на территории этих районов свои идеи. Подать заявки можно до 30 июня.

"Представленные бизнес-идеи лягут в основу анализа потенциала каждого из пилотных районов проекта и будут рассмотрены на заседании районных советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов, - сообщили в Минэкономики. - Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР МСП)".

Как отмечается, на данном этапе конкурса финансирование не предусмотрено. В дальнейшем же инициативам, включенным в РПР МСП, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта. Речь идет о конкурсе по поддержке бизнес-инкубаторов с общим индикативным бюджетом $1,2 млн, конкурсе по поддержке стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет - $4, 165 млн), по поддержке организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет - $360 тыс.), а также по поддержке предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем (общий индикативный бюджет - $1,8 млн).

Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" зарегистрирован Министерством экономики в январе 2019 года. Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с министерством. Срок реализации проекта - 36 месяцев: с 1 февраля текущего года до 31 января 2022-го. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.-0-