В Беларуси стартовала Неделя белорусского предпринимательства

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Неделя белорусского предпринимательства проходит с 19 по 25 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель высшего координационного совета СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андрей Копыток, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня официально открывается шестая Неделя предпринимательства. Она проводится при поддержке правительства и включена в государственную программу развития малого и среднего бизнеса на 2021-2025 годы. Неделя посвящена 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси и 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете, - сказал Андрей Копыток. - После прошедшего VI Bсебелорусского народного собрания это будет первая площадка по ведению конструктивного диалога бизнеса, власти и гражданского общества, где будут рассмотрены самые актуальные вопросы белорусского бизнеса".

Программа будет включать около 150-200 мероприятий по всей стране. В частности, состоятся акции "Подари книгу библиотеке" (передача в дар Национальной библиотеке Беларуси книг Владимира Карягина), "Предприниматели о предпринимательстве" и "Демонстрируем свой бизнес".

По словам Андрей Копытка, во время Недели белорусского предпринимательства будут представлены итоги Индекса делового оптимизма. "С января мы традиционно запустили опрос по Индексу делового оптимизма. В нем приняли участие около 21 тыс. субъектов хозяйствования", - отметил он. Значения индекса будут названы на третьем республиканском деловом форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации", который пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.

Во время форума также состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси - 2020". Ими стали лучшие регионы страны с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными условиями для развития предпринимательства. В конкурсе принял участие 141 регион.

Впервые Неделя белорусского предпринимательства прошла в 2016 году.-0-