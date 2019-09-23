В Беларуси убрана почти половина площадей картофеля

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях Беларуси картофель убран с 13,2 тыс. га, что составляет 47,9% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Всего в этом году под картофель отведено 27,7 тыс. га. По данным на 23 сентября, накопано 430,8 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 325,2 ц картофеля, это на 35,9 ц больше прошлогоднего показателя. Лидером в уборке второго хлеба является Витебская область, там на сегодня убрано 60,9% площадей картофеля. Также в данном регионе самый высокий показатель урожайности - 404,5 ц/га. Чуть меньше - 395,3 ц/га - собирают в Могилевской области.

Продолжается в хозяйствах страны и уборка сахарной свеклы. На 23 сентября она убрана с 25 тыс. га, что составляет 26,6% от общей площади. Собрано более 1,13 млн т сладких корнеплодов при урожайности 453,2 ц/га (это на 29,6 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы составляет 16,23%. В счет госзаказа продано 731,5 тыс. т сахарной свеклы, что составляет 35,1% от плана.

Озимые зерновые в Беларуси посеяны более чем на 828 тыс. га, это около 61% к плану. В целом в нынешнем году озимые зерновые займут 1 352,3 тыс. га сельхозплощадей. По данным на 23 сентября, в Могилевской области засеяно 74,5% площадей, Витебской - 58,6%, Минской - 64,3%, Брестской и Гродненской - 63% и 61,6% соответственно, в Гомельской области - 46,1%.-0-