В Беларуси убрано более 18% площадей картофеля

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в Беларуси убран с более чем 18% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно оперативным данным, на 10 сентября второй хлеб убран с более чем 5 тыс. га. Всего же в этом году под картофель отведено 27,7 тыс. га.

На сегодня собрано почти 173 тыс. т картофеля при урожайности 345 ц/га, что на 31,5 ц больше прошлогоднего показателя. Лидерами по урожайности в этом году являются Витебская и Могилевская области, где с одного гектара собирают 444,2 ц и 416,5 ц картофеля соответственно.

Продолжается в хозяйствах республики и уборка сахарной свеклы. На сегодня она убрана с почти 11 тыс. га, что составляет 11,6% от общей площади. Накопано свыше 491 тыс. т сладких корнеплодов при урожайности порядка 452 ц/га (это почти на 40 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы в этом году несколько ниже - 15,75% (в 2018-м - 15,98%).-0-