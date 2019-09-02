В Беларуси убрано около 90% площадей рапса

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рапс в Беларуси убран с 304,6 тыс. га, что составляет 89,1% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 2 сентября, намолочено 638,8 тыс. т рапса. Средняя урожайность - 21 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 16,1 ц/га). План поставок маслосемян рапса в счет госзаказа выполнен на 58,3% (116,6 тыс. т).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны почти с 2,1 млн га, что составляет 98,9% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,509 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,1 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,4 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - почти 1,7 млн т зерна. В Брестской области намолочено 1,2 млн т зерна, Гродненской - почти 1,19 млн т, Витебской - более 960 тыс. т, Могилевской - более 775 тыс. т, Гомельской - свыше 685 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 2 сентября выполнен на 92,7% (поставлено более 755 тыс. т).-0-