В Беларуси убрано почти 40% площадей кукурузы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кукуруза в Беларуси убрана с 434,8 тыс. га, что составляет 39% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 25 сентября, план уборки кукурузы на зерно выполнен на 11,7%, намолочено 190,4 тыс. т. На силос и зеленый корм кукуруза убрана с 409,1 тыс. га, что составляет 45,6% запланированного. Зеленой массы кукурузы собрано 10388 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны с 2,13 млн га, что составляет 91,8% запланированных к уборке площадей. Аграрии намолотили 6,74 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,6 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 28 ц/га). План поставок зерна в счет госзаказа на 25 сентября выполнен на 98,3% (поставлено более 800 тыс. т).

Продолжается уборка травяных кормов. Из запланированных 9168,1 тыс. т заготовлено 5988,6 тыс. т кормовых единиц (65,3%). На одну условную голову скота заложено 19,16 ц кормовых единиц. Белорусские аграрии заготовили более 10887 тыс. т сенажа (83,8% плана), 829,3 тыс. т сена (87,5%), 9109,2 тыс. т силоса (50%).-0-