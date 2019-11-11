В Беларуси уменьшен размер первоначального платежа при рассрочке оплаты госимущества

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствован порядок предоставления рассрочки оплаты стоимости государственного имущества. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по имуществу №14 от 22 октября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В соответствии с документом размер первоначального платежа при оплате стоимости находящегося в госсобственности недвижимого и движимого имущества, проданного с рассрочкой оплаты, должен составлять не менее 20% цены его продажи с учетом ранее внесенной суммы задатка, если такой уплачивается (на сегодня размер первоначального платежа составляет не менее 30%).

Первоначальный платеж должен быть оплачен в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Также установлено, что покупатель вправе исполнить обязательство по оплате имущества досрочно.

В Госкомимуществе считают, что принятие постановления будет способствовать повышению заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении государственного имущества.

Постановление вступит в силу 15 ноября 2019 года.-0-