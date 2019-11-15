В Беларуси упрощена процедура по списанию имущества, находящегося в госсобственности

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощена процедура и оптимизирован порядок принятия решений по списанию имущества, находящегося в государственной собственности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №764 от 13 ноября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ принят на основании норм указа №169 "О распоряжении государственным имуществом".

Как пояснили в Государственном комитете по имуществу, постановлением, в частности, даны определения ряду терминов, дополнены основания для списания имущества.

В целях сокращения сроков и упрощения процедуры оптимизирован порядок принятия решений по списанию имущества и их согласования. В частности, структурным подразделениям государственных органов, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Республики Беларусь, за которыми имущество республиканской формы собственности закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также негосударственным юридическим лицам, которым имущество передано по договору безвозмездного пользования, предоставлено право в установленных случаях самостоятельно принимать решение о его списании. При этом в отношении имущества, переданного по договору безвозмездного пользования, ссудодатели вправе определить случаи, в которых решение о списании возможно будет принять только после согласования с ними.

С учетом специфики работы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, списание имущества в определенных случаях будет осуществляться по согласованию с Министерством иностранных дел.-0-