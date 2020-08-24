В Беларуси упрощено обращение взыскания на заложенное имущество

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощается процедура обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации юридическими лицами, не являющимися микрофинансовыми организациями. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В банке отметили, что с сегодняшнего дня вступают в силу положения декрета Президента от 21 мая 2020 года №2, предусматривающие упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации юридическими лицами, не являющимися микрофинансовыми организациями.

К таким юрлицам относятся государственные юридические лица, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. "В соответствии с декретом юрлица, не являющиеся микрофинансовыми организациями, но имеющие право осуществлять микрофинансовую деятельность, наделены правом в случае невозвращения микрозайма, обеспеченного залогом, самостоятельно обратить взыскание на заложенное движимое имущество стоимостью менее 100 базовых величин и его реализовать. Ранее такое право было предоставлено только коммерческим микрофинансовым организациям, то есть ломбардам", - пояснили в Нацбанке.

Декретом также определено, что порядок осуществления ломбардами и юридическими лицами, которые вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе порядок реализации ими драгоценных металлов и драгоценных камней, устанавливается Министерством финансов.

В управлении информации и общественных связей напомнили, что для реализации норм декрета Совмином и Нацбанком было принято совместное постановление от 11 августа 2020 года №473/18. Согласно документу, при осуществлении микрофинансовой деятельности юридическими лицами, оказывающими бытовые услуги и осуществляющими скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, на них распространяются нормы правил самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору микрозайма и сумма оценки которого не превышает 100 базовых величин, а также его самостоятельной реализации, установленные для коммерческих микрофинансовых организаций (ломбардов).

"Упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное и невыкупленное имущество и его реализации повысит интерес юридических лиц, оказывающих бытовые услуги и осуществляющих скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, к предоставлению гражданам микрозаймов. Это в свою очередь будет способствовать повышению доступности указанной финансовой услуги для населения", - подчеркнули в банке.-0-