В Беларуси упростят работу с наличными деньгами при выполнении кассовых операций

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в целях упрощения работы субъектов хозяйствования с наличными деньгами постановлением правления от 19 марта 2019 года №117 утвердил Инструкцию о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами. Постановление вступает в силу с 1 июня, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Новая инструкция предусматривает ряд изменений. В частности, определены случаи, при которых устанавливаются сроки выдачи и остаток наличных белорусских рублей для субъектов хозяйствования. При этом субъектам хозяйствования, не установившим ежедневные сроки сдачи наличных белорусских рублей, будет предоставлена возможность не сдавать их в банки в случае наличия остатка в кассе в сумме не более 2 базовых величин в день.

Для упрощения работы с наличными белорусскими рублями и иностранной валютой у субъектов хозяйствования появится возможность их получения не только в банках, но и с использованием корпоративных дебетовых карточек. При этом субъекты хозяйствования смогут вносить наличные белорусские рубли, в том числе выручку, с использованием корпоративных дебетовых карточек с применением программно-технических средств, обеспечивающих обслуживание держателей карточек.

Субъектам хозяйствования предоставляется возможность приема наличных белорусских рублей ("сбора выручки") лицом, имеющим соответствующие полномочия, от подразделений субъекта хозяйствования (численностью работников не более 2 человек), уполномоченных лиц (включая кассиров) для последующей сдачи либо в кассу субъекта хозяйствования, либо в банк. При этом в инструкции приведена форма документа, подтверждающая такую операцию - расписка о приеме наличных белорусских рублей.

Инструкция также отменяет обязанность установления банками своим клиентам лимита остатка кассы в наличной иностранной валюте, порядка и сроков ее сдачи.

Устанавливается единый срок представления отчета об израсходованных суммах при проведении текущих операций и при служебных командировках независимо от наличной или безналичной формы проведения указанных операций - 15 рабочих дней.

Кроме того, субъектам хозяйствования, которые занимаются оптовой торговлей, предоставляется право принимать наличные белорусские рубли от других субъектов хозяйствования за реализованные им товары в сумме не более 100 базовых величин по каждому платежу.

"Принятые изменения будут способствовать улучшению условий осуществления экономической деятельности в Беларуси, позволят значительно упростить условия ведения кассовых операций для субъектов хозяйствования и упорядочить их работу с наличными белорусскими рублями и иностранной валютой", - отметили в Нацбанке.-0-