В Беларуси уровень использования ТКО к 2035 году планируется довести до 90%

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) в общем объеме их образования к 2035 году планируется довести до 90%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальная стратегия предусматривает доведение уровня использования твердых коммунальных отходов в общем объеме их образования к 2025 году до 64%, к 2030 году - до 70%, а к 2035-му - до 90%. Для достижения этого показателя планируется совершенствование существующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а именно совершенствование системы учета объемов образования захоронений и морфологического состава ТКО и вторичных материальных ресурсов, развитие логистики раздельного сбора ТКО, совершенствование законодательства и системы управления, инфраструктуры системы обращения с ТКО, энергетического использования ТКО", - рассказал заместитель начальника главного управления. По его словам, также планируется внедрение биологической обработки ТКО, это предполагается реализовать в Гродно, Могилеве и 20 городах с населением более 50 тыс. человек.

"С 2021 по 2025 год уровень использования ТКО должен достичь 64%. Из них 43% планируется достичь за счет совершенствования существующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создания производств RDF-топлива в Гродненской и Могилевской областях, внедрения биологической обработки ТКО. 15% будет достигнуто за счет строительства объектов энергетического использования ТКО в Минске", - сообщил Максим Тарасов.

По словам эксперта, для максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот для производства продукции и энергии предполагается модернизация системы обращения с ТКО на основе перехода от районный системы управления отходами на региональный уровень, создание 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию ТКО, обслуживающих каждый по несколько районов, а именно от трех до шести. Планируется использовать RDF-топливо на предприятиях белорусской цементной промышленности.

"В Беларуси уровень использования твердых коммунальных отходов из их общего объема постоянно растет. С 2012 года он вырос примерно в два раза и составляет около 25-27%. Министерство природных ресурсов контролирует и пресекает появление захоронений вторичных материальных ресурсов", - подчеркнул Максим Тарасов.-0-