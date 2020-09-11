В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают 500 аттестованных специалистов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси услуги по налоговому консультированию оказывают уже 500 специалистов, сдавших квалификационный экзамен и получивших таким образом доступ на профессиональный рынок. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам, где был вручен квалификационный аттестат 500-му налоговому консультанту.

"С момента, когда в Беларуси появился институт налогового консультирования, прошло неполных два с половиной года. И за это время пройден большой путь. К настоящему моменту урегулированы все ключевые для работы налоговых консультантов вопросы, сейчас происходит дошлифовка, усовершенствование отдельных моментов в их деятельности", - отметил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Он подчеркнул, что МНС готово и впредь оказывать необходимую поддержку для развития института налогового консультирования, а также активно взаимодействовать с налоговыми консультантами для дальнейшего совершенствования налогового законодательства.

Как заметил Владимир Муквич, налоговые консультанты помогают находить те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках. Фактически министерство создало для этих целей масштабную дискуссионную площадку, на которую приглашены представители профильных общественных объединений - ведущие эксперты в сфере налогообложения.-0-