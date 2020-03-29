В Беларуси усовершенствуют систему прослеживаемости сельхозживотных и продуктов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенней сессии Палаты представителей планируется рассмотреть в первом чтении поправки в закон "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по аграрной политике Александр Левчук.

Предлагается расширить перечень животных, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости в государственной информационной системе. Сейчас в нем все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней. После принятия поправок перечень дополнится пушными зверями, кроликами, птицей, рыбой и другими животными-гидробионтами.

По словам парламентария, цель законопроекта на перспективу - наладить четкую прослеживаемость, чтобы не только специалисты, но и рядовые покупатели могли узнать всю интересующую их информацию о происхождении продукта. "На упаковке будет штрих-код, по нему можно будет все это посмотреть, отсканировав его приложение в телефоне, информация о предприятии, о животном. Это гарантирует безопасность потребителю. Человек должен быть уверен, что продукция не фальсифицирована", - сказал Александр Левчук.

Законопроект депутат назвал непростым. "Будет еще много дополнений, дискуссий, - прогнозирует он. - Хозяйства, перерабатывающие предприятия вносят свои предложения".

Постоянная комиссия по аграрной политике готовит к весенней сессии ряд законопроектов. В их числе поправки в закон о ветеринарной деятельности. Ему предстоит первое чтение. По словам Александра Левчука, авторы законопроекта более подробно расписали алгоритм для недопущения завоза инфекционных заболеваний из других стран, уточнили, при каких условиях может быть расширена буферная (защитная) зона.

Во втором чтении на весенней сессии планируется рассмотреть поправки в закон о племенном животноводстве. Он будет приведен в соответствие с правоприменительной практикой и действующим законодательством.-0-