26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установили таксовую стоимость на заготовку живицы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №500 от 24 августа 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу таксовая стоимость на заготовку живицы определена в размере Br30 за гектар площади участка лесного фонда, предоставленного для ее заготовки. Ранее такса на живицу сосновую составляла Br15 за тонну.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-