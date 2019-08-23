В Беларуси установлен порядок государственного энергетического и газового надзора

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке осуществления органом государственного энергетического и газового надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера утверждена постановлением Министерства энергетики от 28 июня 2019 года №24, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно инструкции, такие мероприятия проводятся должностными лицами госучреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" (Госэнергогазнадзор) - старшими государственными или государственными инспекторами по энергетическому и газовому надзору. Технические, технологические, поверочные мероприятия осуществляют в отношении объектов юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании соответствующего решения по установленной форме.

Продолжительность проведения мероприятия не должна превышать 15 рабочих дней. В обоснованных случаях срок может быть продлен, но не более чем на такой же период. Объекты и периодичность определены перечнем, утвержденным постановлением Совета Министров от 30 ноября 2012 года №1105.

Должностные лица Госэнергогазнадзора должны предъявить субъекту или его представителю служебное удостоверение и ознакомить с решением о проведении мероприятия. Если это касается объектов юрлиц и ИП, мероприятия должны проводиться в рабочее время субъекта. Также представители Госэнергогазнадзора обязаны ознакомить субъекта или его представителя с результатами.

Постановление Министерства энергетики от 29 июня 2015 года №25 признано утратившим силу.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-