В Беларуси установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы расхода топлива в области транспортной деятельности установлены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №44 от 1 августа 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Нормы расхода топлива установлены для легковых автомобилей различных моделей и марок, грузовых бортовых автомобилей, самосвалов, седельных тягачей, автобусов, фургонов, грузопассажирских автомобилей, автобетоносмесителей, автовозов, автовышек, автогудронаторов, инкассационных, дорожно-строительных и медицинских автомобилей, лесовозов, внедорожных транспортных средств, автомобилей техпомощи и лабораторий, автомобилей-цистерн, автокранов, буровых установок, автомобилей коммунального назначения. Кроме того, определены нормы для автогрейдеров, подъемников и вышек, колесных тракторов, минитракторов и мотоблоков, бульдозеров, погрузчиков, битумовозов, экскаваторов, снегоочистителей, автомобилей-рефрижераторов, мотоциклов и мотороллеров, мотовездеходов и квадроциклов, снегоходов и мотосаней, катеров, теплоходов и прочей речной техники, асфальтоукладчиков и катков, а также гидроманипуляторов, отопителей и насосов, установленных на транспортных средствах, машин и оборудования, работающих в подземных условиях.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 апреля 2016 года.

Линейная норма расхода топлива - это объем топлива, потребляемый двигателем технически исправного автомобиля на 100 км пробега в литрах или кубических метрах, без учета повышений (понижений) и дополнительного расхода топлива.-0-