В Беларуси установлены новые нормы расхода топлива в области транспортной деятельности

31 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Новые нормы расхода топлива в области транспортной деятельности установлены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №2 от 10 февраля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Нормы расхода топлива установлены для легковых и грузовых бортовых автомобилей, самосвалов, седельных тягачей, автобусов, фургонов, грузопассажирских, инкассационных автомобилей, автобетоносмесителей, автовышек, лесовозов, автокранов, буровых установок, автомобилей техпомощи и лабораторий, а также коммунального назначения. Кроме того, определены нормы для специальных дорожно-строительных автомобилей, для подъемников и вышек, колесных тракторов, мини-тракторов и мотоблоков, бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов, снегоочистителей, автомобилей-рефрижераторов, катеров и прочей речной техники, катков, а также кранов на железнодорожном ходу и железнодорожно-строительных машин.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 апреля 2016 года.

Нормы расхода топлива применяются для определения нормируемых затрат, учитываемых при налогообложении, по 31 декабря 2019 года включительно.

С 1 января текущего года в целях упрощения налогового администрирования и сокращения трудозатрат указом №503 предоставлено право руководителям организаций самостоятельно устанавливать нормы расхода автомобильного топлива для целей налогообложения. Руководитель может сам принимать решение о дифференциации норм расхода топлива в зависимости от различных условий эксплуатации автомобиля. При этом рекомендуется учитывать порядок применения понижения (повышения) норм расхода топлива, содержащийся в инструкции №141.-0-