В Беларуси установлены ставки акцизов на бензин и дизтопливо

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на период по 31 декабря 2021 года. Это предусмотрено указом от 18 февраля 2021 года №53, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Размер ставок за 1 т на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит Br3848,64, класса 5 - Br2388,72. А на дизельное топливо, не соответствующее классу 5 - Br1864,4, класса 5 - Br1474,64.

Правовым актом установлена формула расчета налогового вычета, применяемого для уменьшения исчисленной в 2021 году суммы акцизов. Документом определены критерии, при соответствии которым плательщик акцизов может применить налоговый вычет при реализации топлива, произведенного (переданного) на территории Беларуси.

Указ вступил в силу 18 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-