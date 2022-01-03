В Беларуси установлены ставки экспортных пошлин на лесоматериалы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки на 2022 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2021 года №795, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Документ устанавливает ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Размеры ставок дифференцированы в зависимости от глубины обработки продукции", - сказали в пресс-службе.

В частности, установлены единые ставки вывозных таможенных пошлин в размере 100 евро за 1 куб.м для круглых лесоматериалов, пиломатериалов всех пород шириной не менее 100 мм и толщиной не менее 100 мм, необрезную пилопродукцию всех пород толщиной более 50 мм. Для необрезных пиломатериалов всех пород толщиной менее 50 мм - 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб.м. Для обрезной пилопродукции хвойных пород - 5% от таможенной стоимости, но не менее 5 евро за 1 куб.м, для обрезной строганной пилопродукции хвойных пород - 2% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 куб.м.

Что касается щепы, то установлены ставки в размере 35% от таможенной стоимости, но не менее 10 евро за 1 куб.м. Для древесно-стружечных шлифованных и ориентированно-стружечных плит - 7,5% от таможенной стоимости, для плит с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичных плит, а также плит древесно-волокнистых - 5%, для фанеры клееной, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины - 2%.

По мнению Минлесхоза, принятие постановления позволит стимулировать углубление переработки в стране и, как следствие, производить и экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.-0-