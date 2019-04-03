В Беларуси уточнен порядок подготовки конкурса по проектам ГЧП

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнен порядок подготовки конкурса по проектам государственно-частного партнерства. Это одно из изменений, предусмотренных постановлением Совета Министров №193 от 26 марта этого года, комментарий к которому размещен на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

Новый порядок предусматривает двух- либо трехэтапный конкурс, на первом этапе которого проходит предварительный отбор участников для формирования короткого списка. После предварительного отбора участникам будет предоставляться подготовительная конкурсная документация. Комиссия по проведению конкурса будет проводить консультации с отобранными участниками для получения от них рекомендаций по уточнению условий реализации проекта ГЧП для возможного их отражения в итоговой конкурсной документации (это будет применяться при проведении трехэтапного конкурса).

"По результатам проведения консультаций либо предварительного отбора (в случае проведения двухэтапного конкурса) государственный партнер разрабатывает, согласовывает и утверждает итоговую конкурсную документацию, которая предоставляется отобранным участникам конкурса", - говорится в разъяснении Минэкономики. По результатам оценки конкурсных предложений комиссия определит победителя. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте государственного партнера. Предусматривается, что переговоры по условиям проектов соглашения о ГЧП и (или) договора о взаимодействии между государственным партнером и победителем конкурса могут проводиться в течение 12 месяцев со дня определения победителя конкурса.

В числе прочих изменений, предусмотренных постановлением №193, расширение полномочий валютно-кредитной комиссии Совета Министров в части рассмотрения документов предложения о реализации проектов государственно-частного партнерства. В то же время полномочия межведомственного инфраструктурного координационного совета ограничиваются только рассмотрением концепций проектов ГЧП. При этом проекты в сфере информационных и телекоммуникационных технологий будет рассматривать Совет по развитию цифровой экономики.

Документы - предложения о реализации проекта ГЧП будут рассматриваться на заседаниях валютно-кредитной комиссии Совмина, если они утверждены (согласованы) республиканским органом по проекту государственно-частного партнерства либо местным органом и в них предусматриваются расходные обязательства местного бюджета по проекту ГЧП более 1 млн базовых величин. Также эти документы могут быть рассмотрены исполнительными комитетами соответствующей административно-территориальной единицы (если документы утверждены местным органом или по ним предусматриваются обязательства местного бюджета). Это изменение призвано упорядочить процесс принятия решений по будущим обязательствам для республиканского бюджета, а также обусловлено необходимостью контроля со стороны Минфина за принимаемыми местными бюджетами обязательствами. Такой подход позволит упростить процедуру принятия решений по проектам ГЧП, имеющим местное значение.

Проект государственно-частного партнерства, предусматривающий расходные обязательства республиканского и (или) местного бюджета, теперь в обязательном порядке будет включаться в соответствующую госпрограмму. Ранее это было предусмотрено как возможность.

Расширен перечень госорганов, которым направляется подписанное и зарегистрированное соглашение о государственно-частном партнерстве. В него включены Министерство финансов, облисполкомы и Минский горисполком, Министерство по налогам и сборам, а также Государственный таможенный комитет.-0-