В Беларуси уточнены перечни товаров, подлежащих маркировке

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 22 апреля 2021 года №230 вносятся изменения в ряд постановлений правительства по вопросам маркировки товаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, изменениями предусмотрены корректировка перечня товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации, а также определение необходимости маркировки остатков товаров, возникающих на дату их включения в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам, постановлением также устанавливается дополнительная операция (этап оборота товаров), при которой у субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот подлежащих маркировке товаров, возникает обязанность по передаче сведений о нем и данной операции в систему маркировки.

"Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу (перемещение) в рамках трансграничной торговли товаров, маркированных средствами идентификации, до осуществления такой операции должны будут передать в систему маркировки информацию, определяемую Министерством по налогам и сборам", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, изменения в ряд постановлений правительства вносятся в связи с изменением терминологии в сфере маркировки товаров, а также отменой изготовления и фактического использования (после использования всех ранее приобретенных) контрольных (идентификационных) знаков из-за перехода на использование унифицированных контрольных знаков.

Документ разработан в соответствии с указом от 6 января 2021 года №9, которым предусмотрены совершенствование действующего в Беларуси механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также создание нового механизма - маркировки товаров средствами идентификации (согласно соглашению о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе).

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-