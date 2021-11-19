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19 ноября 2021, 15:40

В Беларуси утвержден новый механизм проведения годовых биржевых торгов деловой древесиной

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый механизм проведения годовых биржевых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года, запланированных на 24-26 ноября 2021-го. Такое решение принято по итогам заседания координационного совета по биржевой торговле, состоявшегося в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Согласно протоколу заседания координационного совета, в этом году торги будут разделены на 4 потребительские секции без каких-либо ограничений по допуску участников. В частности, планируется выделить секцию по реализации круглых лесоматериалов для производства высококачественных пиломатериалов и фанеры, для оцилиндрованной и окоренной продукции, для плит ОСБ и МДФ, а также для древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. "Таким образом, производителям разных видов лесопродукции не придется конкурировать друг с другом за ресурс, повышая его стоимость. Теперь каждый переработчик получит сырье нужного ему качества и по приемлемой цене", - отметили в пресс-службе.

Еще одним важным изменением, которое коснется участников предстоящих годовых торгов деловой древесиной, станет введение штрафных санкций за неисполнение биржевых сделок. Так, в случае нарушения условий сделки продавцом или покупателем на виновную сторону будет наложен штраф в размере 10% от суммы неисполненных обязательств. Если же нарушение послужило основанием для расторжения биржевого договора или одностороннего отказа от его исполнения, то штраф составит 10% от суммы биржевой сделки. При этом общий размер штрафов за неисполнение обязательств по биржевому договору не может превышать 10% от суммы сделки. Данная мера призвана дисциплинировать участников биржевых торгов и предотвратить искусственное завышение стоимости ресурса.

Ожидается, что принятые изменения позволят повысить эффективность реализации деловой древесины, дадут возможность всем участникам рынка удовлетворить свои потребности в сырье и обеспечат неукоснительное соблюдение условий сделок как продавцами, так и покупателями.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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