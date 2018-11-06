В Беларуси утвержден перечень градостроительных проектов на 2019 год

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 5 ноября 2018 года №792 утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В Брестской области в перечень включены детальный план исторического центра Пинска с проектом регенерации его исторической застройки и схемы комплексной территориальной организации Кобринского и Пружанского районов. В Витебской области обозначен детальный план исторического центра Полоцка с проект регенерации исторической застройки города и схемы комплексной территориальной организации Глубокского, Оршанского и Полоцкого районов.

В Гомельской области в перечне схемы комплексной территориальной организации Калинковичского, Петриковского и Речицкого районов. В Гродненской области - генеральный план Гродно, детальный план исторического центра города с проектом регенерации исторической застройки и детальный план планировочного участка "Соничи" специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал".

В Минской области в перечень включен генеральный план Жодино и схемы комплексной территориальной организации Борисовского, Воложинского и Слуцкого районов. Что касается Могилевской области, то в перечне проектов схемы комплексной территориальной организации Могилевского и Белыничского районов.

Постановление принято в соответствии с указом от 14 января 2014 года №26.-0-