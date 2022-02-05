В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2022 год

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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт утвердил план государственной стандартизации на 2022 год, сообщили БЕЛТА в ведомстве. План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций. В этом году предусмотрены работы по 461 теме. Среди них - разработка 7 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического (Таможенного) союза на парфюмерно-косметическую продукцию, машины и оборудование, упаковку, смазочные материалы, масла и специальные жидкости, маркировку пищевой продукции, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, игрушки. Будет пересмотрен технический регламент Беларуси на средства электросвязи. Для различных отраслей экономики запланировано разработать 306 государственных стандартов (СТБ, ГОСТ), а также изменений к действующим стандартам. 219 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими. Также будут разработаны, пересмотрены и внесены изменения в 75 организационно-методических и общетехнических стандартов, 9 технических кодексов установившейся практики (ТКП), проверен научно-технический уровень 63 государственных стандартов. К слову, 74 ГОСТа будут разработаны в поддержку технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, машины и оборудование, аппараты, работающие на газообразном топливе, колесные транспортные средства, электромагнитную совместимость технических средств, пищевую продукцию, а также на оборудование, работающее под избыточным давлением, молоко и молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть. Кроме того, запланирована разработка 15 государственных стандартов, направленных на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Включена разработка 5 государственных стандартов для реализации программы "Качество 2021-2025" и 22 государственных стандартов для государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2021-2025 годы подпрограммы "Развитие электротранспорта". Объектами стандартизации в 2022 году являются сельскохозяйственные тракторы и машины, счетчики газа, теплосчетчики, трансформаторы, лампы, экраны с органическими светодиодами, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты, топлива, молоко и молочная продукция, колбаса и колбасные изделия, текстиль, кожа, обувь, качество воды, упаковка. Ознакомиться с планом государственной стандартизации - 2022 можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация / Программы работ".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!