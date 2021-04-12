В Беларуси утверждена комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило комплексную программу развития электротранспорта на 2021-2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 апреля 2021 года №213, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Программа направлена на создание новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения - производства электротранспорта, условий для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.

Ожидается, что в рамках программы будут решены задачи по организации производства электротранспорта, его базовых компонентов и элементов инфраструктуры и их максимальной локализации, по созданию инфраструктуры электротранспорта, в том числе электрозарядных станций (ЭЗС), с ее оптимальным пространственным размещением и учетом специфики потребителей (общественный пассажирский и грузовой, персональный электротранспорт), по минимизации экономических, экологических, социальных рисков и т.д.

Программа состоит из двух подпрограмм: "Производственно-технологическая база электротранспорта" (цель - создание научных заделов и производственной базы для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в Беларуси) и "Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта" (цель - создание в стране развитой сети ЭЗС, обеспечивающей предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, комфортное и беспрепятственное их передвижение по территории республики, а также соответствующей мировым стандартам).

Программой запланирована реализация ряда мероприятий, среди которых создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта, разработка госстандартов в этой области, улучшение условий кредитования приобретения электромобилей, реализуемых официальными дилерами физическим лицам на территории Беларуси, освобождение участников дорожного движения на электромобилях от взимания платы за пользование парковками, находящимися в коммунальной собственности и др.

Министерство промышленности определено ответственным заказчиком комплексной программы.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-