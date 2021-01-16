В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи суммарно увеличится до 900 млн кВт•ч.

Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, включая возможность привлечения средств граждан на работы по реконструкции линий электропередачи.

Строительство и реконструкция электрических сетей будут вести по подпрограмме "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы и госпрограммы "Строительство жилья" на 2021-2025 годы, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.-0-