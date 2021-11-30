В Беларуси утверждены два новых национальных эталона

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БелГИМ статус национальных получили два исходных эталона: эталон единицы давления для разности давлений и эталон единицы давления - паскаль в области абсолютного давления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Вручая свидетельства об утверждении национальных эталонов, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий отметил важную роль развития национальной эталонной базы для экономики страны. "Создание новых национальных эталонов - это весомое событие для метрологии и экономики республики. Ведь стране, которая не имеет своих национальных эталонов, сложно говорить о достоверности измерений, о развитии промышленности, сферы услуг и т.д. Эталоны являются важным элементом, связывающим передовую науку с производством", - сказал он.

Как подчеркнули в пресс-службе, развитие науки и современных технологий предъявляет все более высокие требования к точности измерений давления. Новые национальные эталоны будут востребованы в таких отраслях, как химическая промышленность, энергетика, транспорт и др.-0-