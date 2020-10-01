В Беларуси утверждены нормативы стоимости 1 кв.м жилья

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены нормативы предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства №47 от 20 августа, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Норматив предельной стоимости для крупнопанельных домов установлен в размере от Br1134 до Br1425 в зависимости от этажности. Так, в домах на 1-3 этажа этот норматив установлен в размере Br1425 за 1 кв.м, на 4-5 этажей - Br1306, на 6-9 этажей - Br1152, на 10-15 этажей - Br1134 и на 16 этажей и более - Br1324.

В домах из кирпича или газосиликатных блоков норматив стоимости 1 кв.м составляет от Br1266 в 10-15-этажных домах до Br1538 в 1-3-этажных.

В каркасных домах (монолитные, сборно-монолитные и др.) предельная стоимость 1 кв.м установлена следующим образом: в домах на 4-5 этажей - Br1315 за 1 кв.м, на 6-9 этажей - Br1348, на 10-15 этажей - Br1484, на 16 этажей и более - Br1520.

Нормативы для домов до пяти этажей включительно установлены без учета затрат на устройство лифтов. При условии оборудования лифтами к предельным нормативам применяется коэффициент 1,07.

Эти нормы установлены на 1 января 2020 года.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-