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30 мая 2020, 10:30

В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр

Фото из архива
Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 16 апреля 2020 года №3-Т официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эти нормы и правила устанавливают единые требования к проекту консервации, расконсервации и ликвидации буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод. Согласно документу проект консервации, расконсервации или ликвидации буровой скважины должен разрабатываться индивидуально для каждой отдельной скважины с учетом информации, полученной в результате ее строительства, а также геологического изучения недр. Этот проект должен состоять из титульного листа, текстовой и сметной частей, графических материалов, говорится в постановлении.

Нормы и правила вводятся в действие с 1 августа. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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