В Беларуси утверждены правила сертификации деятельности организаций по обслуживанию воздушного движения

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила "Сертификация деятельности организаций по обслуживанию воздушного движения". Это предусмотрено постановлением Минтранса №6 от 11 марта 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе отмечается, что обязательная сертификация в области гражданской авиации - один из элементов реализации ответственности государства за организацию и обеспечение безопасного, регулярного и эффективного выполнения полетов. Постановление устанавливает единые требования к деятельности организаций по обслуживанию воздушного движения. Данные правила - основной инструмент надзора за безопасностью полетов, эффективного управления в соответствии с международными стандартами и рекомендуемой практикой в сфере аэронавигационного обслуживания.

В частности, организация по обслуживанию воздушного движения должна иметь бизнес-план на период не менее 5 лет, который устанавливает ее основные цели и задачи, стратегию, содержит характеристики по качеству, уровню обслуживания, безопасности и рентабельности. Необходим также годовой план, отражающий аспекты уровней и качества обслуживания с учетом ожидаемой интенсивности полетов воздушных судов, безопасности, задержек полетов, которые могут иметь место, а также финансовые аспекты. Кроме того, организация должна разрабатывать систему управления безопасностью полетов на всех уровнях предоставления обслуживания.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-