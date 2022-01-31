В Беларуси утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2022 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2022 году. Соответствующее постановление №47 "О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции" принял Совет Министров 27 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлено, что в 2022 году из местных бюджетов надбавки (за одну тонну) будут выплачиваться за некоторые виды сельхозпродукции, реализованные организациям, осуществляющим обработку сельхозпродукции, и (или) направленные в обработку (переработку) на территории страны. К этим видам сельхозпродукции относятся коровье, кобылье, козье и овечье молоко, молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, крупный рогатый скот мясных пород и их помесей, овцы, шерсть овечья мытая и немытая, просо (классы 1 и 2), ячмень (класс 1), гречиха и треста льна-долгунца.

Выплата надбавок положена юрлицам, включая их обособленные подразделения, имеющим в наличии сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения и производящим сельхозпродукцию. Для юрлиц, которые занимаются данной деятельностью в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, размер надбавок увеличивается на 1-10%.

Разъяснять вопросы применения данного постановления будет Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Документ вступил в силу 30 января, при этом размеры надбавок, установленные постановлением, применяются с 1 января 2022 года.-0-