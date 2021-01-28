В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено двумя постановлениями Министерства архитектуры и строительства, которые сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением №91 от 16 ноября 2020 года утверждены строительные нормы "Автономные источники теплоснабжения". Эти нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения мощностью менее 360 кВт, а также крышных, встроенных, пристроенных автономных источников теплоснабжения, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, технологического теплоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий. Они не распространяются на проектирование автономных источников теплоснабжения с электрокотлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями, другими специализированными видами котлов для технологических целей.

Вторым опубликованным сегодня постановлением Минстройархитектуры от 12 ноября 2020 года №78 утверждены стройнормы "Здания и сооружения. Энергетическая эффективность". Они распространяются на возводимые и реконструируемые высотные жилые и общественные здания и устанавливают требования к их проектированию. Эти стройнормы разработаны для определения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений при условии обеспечения в них установленных параметров микроклимата. Они разработаны с учетом положений европейских и международных стандартов в области энергетических характеристик и тепловой защиты зданий. Достижение требуемых значений энергетических показателей зданий обеспечивается применением рациональных объемно-планировочных решений, ограждающих конструкций с нормируемыми значениями теплотехнических показателей, инженерных систем с заданными характеристиками.

Строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.-0-