В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу на Br200 млн увеличен лимит кредитования субъектов хозяйствования по решениям Президента до Br535,3 млн. Эти деньги будут выделены Банком развития Беларуси на приобретение современной техники и оборудования ОАО "Промагролизинг" для предоставления ее в лизинг белорусским предприятиям.

Таким образом, общий лимит директивного кредитования на текущий год в итоге вырос с Br740 млн до Br940 млн.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-