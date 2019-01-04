В Беларуси в 2018 году добыли наибольший за последние семь лет объем нефти

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За 2018 год в Беларуси добыли 1 млн 670 тыс. т нефти. Это самый высокий показатель за последние семь лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Из новых скважин добыли 94,4 тыс. т - это лучший результат за последние 23 года. "В прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению, проведено самое большое количество операций по гидроразрыву пласта. И список этот можно продолжать", - отметили в пресс-службе.

Так, введено в добычу 40 новых скважин - максимум последних 30 лет. Нефти повышенного качества (легкой нефти) сдано 311 тыс. т - лучший результат с 2008-го.

Что касается геологоразведки, то объем полевых сейсморазведочных работ по методике 3D составил 328 кв. км - рекордный показатель с 1996 года, когда начали применять площадную сейсморазведку в Беларуси.

Поисково-разведочным бурением пройдено 26,2 тыс. м горных пород. Кроме того, впервые за два прошедших десятилетия годовой объем добычи нефти равен приросту ее запасов.

Светлогорским управлением буровых работ за год пройдено 137,4 тыс. м горных пород. "В результате пробурены 49 скважин, что позволило обновить исторический максимум 1975 года. Тогда специалисты прошли 135,7 тыс. м", - рассказали в пресс-службе.

Самый высокий результат за последние 10 лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта. В 2018 году в Беларуси проведено 57 таких операций. Рекордное количество ГРП осуществлено в зарубежных проектах компании - 156 (в России - 85, Украине - 71).

Кроме того, в прошлом году в "Белоруснефти" выработано 418 млн кВт.ч электроэнергии. Это на 5% больше годового объема потребления организациями компании. Из них 66,6 млн - с использованием возобновляемых источников энергии. "Это лучшие показатели с 2006-го - года начала развития собственной энергетики", - пояснили на предприятии. При этом к концу августа прошлого года фотоэлектрическими станциями (ФЭС) произведены первые 100 млн кВт.ч электроэнергии. Всего за пять лет функционирования ФЭС выработано 118 млн кВт.ч с использованием энергии солнца.-0-